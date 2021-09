이재명 "대기업, 개인 생산 데이터로 막대한 이익…개인은 아무런 대가없어"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 거대 기술 기업들은 개인이 생산한 데이터를 활용해 막대한 수익을 얻지만 개인은 아무런 대가도 받지 못하고 있다며 데이터 생산 주체인 개인에게도 혜택을 돌려주는 디지털 선순환 생태계 조성의 필요성을 강조했다.

이 지사는 8일 경기도가 온라인으로 주최한 '2021 데이터 주권 국제포럼' 개회사를 통해 "누가 언제 어디로 이동하는지, 누가 언제 무엇을 얼마나 구매하는지 등으로 교통량을 분석하기도 하고 경제효과를 산출할 수도 있는 등 데이터가 누적되면 매우 가치있는 정보가 된다"며 "그래서 데이터는 디지털 시대의 쌀이라고 부르기도 한다"고 설명했다.

이어 "앞으로 데이터의 경제적, 사회적 가치는 더욱 높아질 것이고 거대 기술기업은 개인이 생산한 데이터를 활용해서 더 막대한 수익을 얻을 것"이라며 "그러나 데이터의 생산 주체이자 주인인 우리 개인들은 아무런 대가를 받지 못하고 있다"고 지적했다.

그러면서 "경기도는 누구도 소외받지 않고 권리가 평등하게 보장되면서 혜택을 기여한 만큼 합리적으로 나누는 공정한 세상을 꿈꾸고 있다"며 "이제 데이터 경제의 지속가능한 발전을 위해서 데이터 선순환 생태계를 만들어야 한다. 앞으로의 혜택은 기업뿐 아니라 데이터 생산 주체에게도 돌려줘야 한다"고 강조했다.

이번 행사는 '나의 정보가 곧 나의 권리(My Data, My Right)'라는 슬로건으로 데이터 경제시대 나의 데이터에 대한 권리 확보와 데이터 주권에 대한 인식 확산을 위해 마련됐다.

기조연설을 맡은 월드와이드웹(www)의 창시자 팀 버너스-리(Tim Berners-Lee) 경은 "개인정보의 이용과 남용이 심각한 현재의 인터넷은 자신의 데이터를 통해 보다 많은 권한을 얻고 그 데이터를 보다 다양하게 활용할 수 있도록 개선돼야 한다"며 자신이 진행하고 있는 '솔리드(SOLID) 프로젝트'에 대해 소개했다.

솔리드 프로젝트는 새로운 인터넷 플랫폼인 '솔리드(Solid)'를 개발해 거대 IT기업이 독점하고 있는 현재 인터넷 구조를 혁신하고 개인에게 데이터 주권을 돌려줄 수 있는 서비스다.

데이터의 저장 및 공유방식, 개인과 조직이 데이터를 관리하고 상호작용하는 방식을 재설계한다. 솔리드 플랫폼에서는 소수 기업이 개인정보를 축적ㆍ통제하는 것이 아니라 개인이 자신의 정보를 축적ㆍ소유ㆍ통제 가능해 인터넷 활용에 있어 개인의 권한이 커질 것으로 기대를 모으고 있다.

팀 버너스-리 경은 "개인 데이터를 통해 가장 큰 가치를 얻을 수 있는 사람은 그 자신이 되어야 한다"며 "데이터 주권에 대한 경기도의 노력에 대해 알게 돼 매우 기쁘다. 부정적인 현상의 발생을 예방하고 경제적ㆍ인간적 가치를 최대화할 수 있도록 새로운 세상을 조심스럽고 신중하게 설계하는 작업이 중요하다"고 제언했다.

오후 세션에서는 ▲박주석 마이데이터 코리아 허브 대표(데이터 주권 회복의 필요성과 기대효과) ▲카트리나 도우(Katryna Dow) 마이데이터글로벌 이사 겸 미코(Meeco) 대표이사(데이터 주권 확보를 위한 마이데이터 오퍼레이터 모델) ▲비비 라티노야(Viivi L?hteenoja) 마이데이터글로벌 선임고문(데이터 주권 회복을 위한 글로벌 시민운동) 등이 강연자로 나와 강연했다.

