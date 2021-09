정의선 회장 "수소 비즈니스 서밋, 더 확대될 것"(종합)

[아시아경제 이창환 기자, 이기민 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 수소경제 활성화를 위해 주요 기업들이 모인 협의체인 '코리아 H2 비즈니스 서밋(Korea H2 Business Summit)'이 더 확대될 것이라고 밝혔다.

정 회장은 8일 일산 킨텍스 제2전시장에서 '코리아 H2 비즈니스 서밋'에서 기자들과 만나 협의체가 더 확대될 것으로 전망했다.

코리아 H2 비즈니스 서밋은 국내 수소경제를 주도하는 15개 회원사로 구성됐다. 15개 회원사는 현대자동차그룹, SK그룹, 포스코그룹, 롯데그룹, 한화그룹, GS그룹, 현대중공업그룹, 두산그룹, 효성그룹, 코오롱그룹, 이수그룹, 일진그룹, E1, 고려아연, 삼성물산이다.

정 회장은 "향후 회원사가 더 늘어날 것이며 이번 협의체 출범을 통해 의미있는 결과물이 나올 것"이라고 전망했다.

협의체 설립에 있어 중추적인 역할을 해 온 현대차그룹이 공동의장사를 맡아 협의체를 이끈다. 특히 정 회장은 SK그룹, 포스코그룹, 효성그룹과의 논의를 통해 설립을 본격화하는 등 수소기업협의체 출범에 있어 중요한 역할을 담당했다.

창립 총회에서 정의선 회장은 "우리나라는 선진국에 비해 수소산업 생태계의 균형적인 발전이 늦었지만, 우리 기업들이 전 산업분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 만큼 못할 것도 없겠다는 자신감도 든다"고 말했다.

이어 "코리아 H2 비즈니스 서밋이 개별 단위의 기업 경쟁력뿐만 아니라 기업, 정책, 금융 부분을 하나로 움직이는 역할을 해 수소산업 생태계의 완결성과 경쟁력을 높이고 수소경제 발전에 기여하는 리딩 플랫폼으로 자리매김하길 기대한다"고 밝혔다.

현대차그룹은 세계적으로 수소 패러다임을 주도하고 있다는 평가를 받는다.

현대차그룹은 전일 온라인으로 ‘하이드로젠 웨이브(Hydrogen Wave)’ 행사를 열고 2040년을 수소에너지 대중화의 원년으로 만들겠다고 밝혔다.

하이드로젠 웨이브는 현대차그룹이 처음 선보이는 수소 관련 글로벌 행사로 인류의 지속가능성을 위해 에너지 패러다임을 전환하고 수소사회를 조기 실현할 수 있도록 큰 변화의 물결을 일으키겠다는 의미가 담겨 있다고 회사 측은 설명했다.

정 회장은 "현대차그룹이 꿈꾸는 미래 수소사회 비전은 수소에너지를 ‘누구나, 모든 것에, 어디에나(Everyone, Everything, Everywhere)’ 쓰도록 하는 것"이라며 "우리는 이런 수소사회를 2040년까지 달성하려 한다"고 말했다.

이어 "수소사회 실현을 앞당길 수 있도록 앞으로 내놓을 모든 상용 신모델은 수소전기차 또는 전기차로만 출시하고 2028년까지 모든 상용차 라인업에 수소연료전지시스템을 적용하겠다"며 "이를 위해 가격과 부피는 낮추고 내구성과 출력을 크게 올린 수소연료전지시스템을 선보일 것"이라고 발표했다.

