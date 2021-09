엎어진 호리병 닮은 고창 병바위 명승 된다

백악기 용암과 응회암 풍화·침식돼 형성된 지형

덩굴식물과 소나무 군락 어우러져 장관 연출

전북 고창 아산면 반암리 호암마을에 있는 병바위 일원이 명승으로 지정된다. 문화재청은 '고창 병바위 일원'을 국가지정문화재 명승으로 지정 예고한다고 8일 전했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다.

높이가 35m에 이르는 병바위는 보는 방향에 따라 엎어진 호리병 또는 사람 얼굴을 연상시키는 독특한 자연유산이다. 주변의 소반바위, 전좌바위(두락암)와 함께 독특한 경관을 연출한다. 이 지형은 중생대 백악기에 분출된 용암과 화산재로 만들어진 암석인 응회암이 풍화·침식돼 형성됐다. 수직으로 깎아지른 절벽인 단애와 층층이 쌓인 퇴적암인 스택 등이 이를 말해준다. 바위 조각이 떨어져 나가면서 생성된 구멍인 타포니도 발견된다. 그 위에는 백화등, 담쟁이 같은 덩굴식물이 자생한다. 소나무 군락과 어우러져 아름답다.

병바위는 '호암(壺巖)'으로도 불린다. 잔칫집에서 취한 신선이 쓰러지면서 소반을 걷어차자 그 위에 있던 술병이 강가에 거꾸로 꽂혀 병바위가 됐다는 전설이 내려온다. 이 이야기로 주변 바위와 함께 '금반옥호(金盤玉壺)', '선인취와(仙人醉臥)'로 일컬어졌다. 수려한 경관은 '여지도서', '대동지지', '호남읍지' 등 옛 문헌에도 나온다. '관아의 서쪽 20리 장연(長淵)가에 있다', '병(壺) 모양으로 서 있어 호암(壺巖)이라고 불린다' 등의 기록이 있다. 1872년 제작된 '지방지도'는 바위를 병 모양으로 강조해 묘사하기도 했다. 전좌바위 옆면에는 작은 정자인 두암초당이 있다. 조선 중기 정착한 변성온·변성진 형제와 후손들이 학문을 닦고 연구한 곳이다.

