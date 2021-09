대출규제 통했나, 8월 가계대출 증가폭 절반 '뚝'

지난달 가계대출 8.5조↑

[아시아경제 김진호 기자] 지난달 전 금융권 가계대출 증가 폭이 전월에 비해 크게 낮아진 것으로 나타났다. 공모주 청약증거금 환불과 금융당국의 전방위적 가계대출 관리 강화가 영향을 미친 것으로 분석된다.

금융위원회가 8일 발표한 '8월 가계대출 동향'에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 8조5000억원 증가해 전월(15조3000억원) 대비 증가 폭이 크게 낮아졌다.

신용대출 등 기타대출 증가 폭이 1조4000억원으로 전월(7조9000억원)에 비해 대폭 축소된 영향이다. 반면 주택담보대출은 은행권 전세자금대출(2조8000억원) 및 집단대출(1조9000억원)이 꾸준히 취급되며 전월과 비슷한 수준의 증가 폭을 기록했다.

업권별로 살펴보면 은행권의 가계대출은 6조2000억원 증가했다. 전월(9조6000억원)에 비해 상당 규모 낮아진 것이다. 주담대는 전월과 비슷한 증가 폭을 보였지만 신용대출이 크게 감소했다. 2금융권도 2조3000억원 증가해 전월(5조7000억원)에 비해 규모가 줄었다. 상호금융과 보험권에서 증가 폭이 크게 낮아졌다.

정부의 강도 높은 대출규제도 영향을 끼쳤을 것으로 보인다. 정부의 총량관리 강화 방침에 주요 시중은행과 인터넷은행의 신용대출 한도는 모두 5000만원 이하로 축소됐다. 기존 대출자 역시 계약 갱신 시 높은 금리와 낮은 한도를 부여 받고 있다.

다만 금융당국은 지난달 가계대출(8조5000억원)이 전월에 비해선 증가 폭이 줄었으나 코로나19 이전에 비해서 여전히 높다고 지적했다. 특히 9월에는 가을철 이사수요로 인한 전세대출 등 주택관련 자금수요, 기업공개(IPO) 지속 등 대출 증가요인이 많다고 내다봤다.

금융위 관계자는 "앞으로도 가계대출 동향을 면밀히 모니터링하고 가계대출 증가세가 안정화될 때까지 촘촘한 관리를 지속하겠다"고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr