경영평가 'C' 받아도 임원 연봉 인상…'빚더미' 공공기관 왜 이러나

산업부 산하 39개 공공기관 부채 2020년 198.3조…2년 새 16.5조 ↑

재무구조 악화에도 임원 연봉은 평균 1500만원 인상

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부 산하 공공기관들이 재무구조 악화에도 임직원 연봉을 해마다 높인 것으로 나타났다. 특히 경영평가에서 C등급을 받은 공공기관들도 임원 연봉 인상 행렬에 동참해 빈축을 사고 있다.

8일 국민의힘 권명호 의원실이 산업부에서 제출받은 자료에 따르면 산업부 산하 39개 공공기관의 총 부채는 2018년 181조7768억원에서 2020년 198조3077억원으로 2년 새 약 16조5000억원 증가했다.

기관별로 보면 한전은 53조4046억원에서 59조7720억원으로 약 6조3000억원 불어났고, 한국수력원자력은 30조6530억원에서 36조784억원으로 5조원 넘게 늘어났다. 한국석유공사와 한국광물자원공사도 각각 17조4749억원에서 18조6449억원, 5조9241억원에서 6조7535억원으로 1조원 가량 부채가 늘었다.

정부의 청년 일자리 창출 압박으로 정규직 채용이 늘면서 인건비 부담도 확대됐다. 39개 공공기관의 정규직 직원은 2018년 8만1929명에서 2019년 8만4883명, 2020년 8만6천609명으로 계속 증가했다. 전체 인건비 부담도 2018년 6조3773억원에서 지난해 7조1007억원으로 7000억원 이상 커졌다.

이처럼 재무구조가 악화된 상황에서도 이들 39개 공공기관의 임원 평균 연봉은 2018년 1억5684만원에서 2020년 1억7252만원으로 1500만원 이상 올라갔다. 직원 평균 연봉 역시 7644만원에서 7831만원으로 증가했다.

지난해 기준 기관별 임원 평균 연봉은 한전이 2억713만원으로 전년 대비 약 700만원 올랐고 한수원은 2억889만원으로 3000만원 가까이 증가했다. 석유공사는 1억5435만원, 광물자원공사는 1억3510만원으로 각각 전년 대비 4000만원, 2700만원 가량 늘었다. 이들 두 기관은 2019년 경영평가에서 C등급을 받았다.

