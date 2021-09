[아시아경제 김진호 기자] 경찰이 윤석열 전 검찰총장 시절 대검찰청의 '고발 사주' 의혹을 보도한 뉴스버스 발행인 이진동 기자에 대한 수사에 나섰다.

7일 경찰에 따르면 서울경찰청은 사법시험준비생모임(사준모)이 지난 3일 이 기자를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발한 사건을 반부패·공공범죄수사대에 배당했다.

사준모는 당시 "이 기자는 윤 전 총장이 자신의 부하 손준성 검사에게 고발을 사주하도록 지시했다고 기사로 밝혔지만, 손 검사, 김웅 의원, 윤 전 총장 모두 허위라고 했다"고 고발 배경을 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr