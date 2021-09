7일 오전 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이를 찾은 관람객들이 미디어 체험전 '시간, 하늘에 그리다'에서 그림자놀이를 하고 있다.

'시간, 하늘에 그리다'는 서울스카이가 사진가 '한영수' 작가와 함께 MZ세대를 타켓으로 1960년대 활기 있고 생동감 넘치는 서울의 모습을 미디어 아트와 체험존, 갤러리 형식을 통해 현대작으로 재해석한 전시회다./강진형 기자aymsdream@