지자체 행정혁신 우수사례…함평자동차극장 누적 1만 대 돌파

8개월여간 총 45편 영화 상영…지역경제 활성화 기여

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평자동차극장이 지난 1월 문을 연 이후 개장 8개월여 만에 누적 관람 차량 대수 1만 대를 돌파하는 등 안전한 거리두기 문화시설로 주목받고 있다.

전남 함평군은 7일 전국 최고 시설을 갖춘 함평자동차극장 누적 관람 차량 대수가 총 1만 대를 넘어섰다고 밝혔다.

함평자동차극장 입장 차량 대수를 분석한 결과, 지난 5일 기준 총 1만155대가 다녀갔으며, 관람객 수는 1만 대 기준(차 1대당 2.5명) 총 2만5천여 명 이상이 다녀간 것으로 집계됐다.

또 개장 후 식당·카페 등 읍내 요식업종 매출 증가에도 기여하면서 지역 경제 활성화에도 영향을 미치고 있는 것으로 분석됐다.

1만 번째 관람객은 지난 4일 오후 6시 50분 상영작 ‘보스베이비’를 관람하러 온 김명중(38·목포)씨 가족이 차지했으며 이상익 군수가 직접 현장에서 축하의 말씀을 전하고 함께 기념 촬영을 했다.

김 씨는 “목포에서 가장 가까운 자동차 극장인 데다, 아내와 세 아이까지 5명이 자유로운 분위기에서 영화를 관람할 수 있어 함평자동차극장을 자주 찾는다”며 “좋은 추억을 만들어주셔서 감사드린다”고 말했다.

지난 1월 엑스포공원 황소주차장 일원에 개장한 함평자동차극장은 개장 8개월여 만에 총 45편의 영화를 상영하며 지자체 행정 혁신 우수사례로 활용되고 있다.

먼저 영화 관람권 판매로 인한 직접 수익과 읍 지역경제 활성화를 동시에 누릴 수 있을 뿐 아니라, 문화 향유 접근성이 취약한 군민에게 문화복지 체험의 기회를 제공하고 있다는 점이 호평받고 있다.

또 엑스포공원 황소주차장을 주차장과 영화관, 비대면 행사장 등 다목적으로 활용하는 공간효율성과 영화 관람객에게 함평 관광자원과 역점시책을 홍보하는 등 다양한 효과를 누리고 있다는 평가를 받고 있다.

특히, 함평자동차극장의 우수한 운영사례를 접하고 전국 지자체에서 벤치마킹 문의가 쇄도하고 있다. 이미 지난달 24일에는 목포에서 방문했으며 오는 9일 강원도 인제에서 방문할 예정이다.

군 관계자는 “코로나19로 거리두기 문화 향유가 필수가 된데다 한국 영화 대작이 잇따라 개봉함에 따라 함평자동차극장에 어느 때보다 많은 관람객이 오고 있다”며 “앞으로도 다양한 이벤트와 수준 높은 서비스로 더 많은 이들이 찾아올 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 함평 자동차극장은 상영장 2곳(나비관·황금박쥐관)과 매점 등을 갖추고 있으며, 매일(월요일 정기휴관) 오후 7시 25분부터 자정까지 개봉작을 관람할 수 있다.

