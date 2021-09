벤처기업협회, 수요맞춤형 ‘SW개발인재 공동채용’ 온라인 개최

맞춤형 SW인재 양성을 위한 벤처·스타트업 아카데미

[아시아경제 김희윤 기자] 벤처기업협회(회장 강삼권)는 오는 13일 '소프트웨어(SW) 개발인재 공동채용 페스티벌'을 온라인 비대면 행사로 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 벤처·스타트업의 SW개발자 부족 문제 해결을 위해 신규로 추진하는 '벤처·스타트업 아카데미'의 인재매칭 이벤트로 진행된다. 중소벤처기업부가 주최하고 벤처기업협회 및 6개 중소벤처관련 협단체가 공동 주관한다.

벤처·스타트업 아카데미는 SW 인력 양성을 위해 기업 수요를 반영한 프로젝트기반학습(PBL) 중심 교육을 제공한다. 수료 후 채용연계를 위한 훈련비용과 인건비를 정부에서 지원하는 채용연계형 교육과정이다. 멀티캠퍼스, 멋쟁이사자처럼, 앨리스 등의 교육기관에서 풀스텍, 시큐어코딩 앱 등의 교육 훈련을 담당하고 벤처기업협회와 코리아스타트업포럼이 채용 수요 기업과 취업 연계를 지원한다.

특히 일반적인 기업 채용설명회와 다르게 이번 행사는 훈련 시작에 앞서 채용예정자를 선발하고 수요기업과 연결하는 매칭 형식으로 진행된다.

채용설명회 참석 기업은 ▲드림시큐리티 ▲메가존클라우드 ▲인텔리안테크놀로지스 ▲포인트모바일 ▲캐플릭스 ▲차봇모빌리티 등이다. 아울러 마이크로소프트, 메가존클라우드, 쏠리드랩스의 개발자들과 함께 하는 멘토링 토크 콘서트와 우수 벤처스타트업 38개사가 참여하는 메타버스 채용홍보관 등 다양한 프로그램과 이벤트도 진행 예정이다.

한인배 벤처기업협회 성장지원본부장은 “SW개발 전문인력의 양성과 채용 연계를 동시에 지원하는 '벤처스타트업 아카데미' 사업을 계기로 향후 소프트웨어 인재 양성사업에 협회가 적극 앞장서겠다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr