[아시아경제 황준호 기자] 한국카본 한국카본 017960 | 코스피 증권정보 현재가 11,200 전일대비 100 등락률 +0.90% 거래량 238,514 전일가 11,100 2021.09.07 11:09 장중(20분지연) 관련기사 한국카본, 걸스프림 G280 항공기 꼬리날개 구조물 공급계약 체결국내 조선 수주 3개월 연속 1위!! 조선 관련株 TOP5 종목은?한국카본, 조선기자재 테마 상승세에 1.98% ↑ close 은 현대삼호중공업과 312억8442만원 규모 LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급 계약을 체결했다고 7일 공시했다. 계약 금액은 매출액의 7.6%에 해당하는 규모다.

