KGC인삼공사, 100% 홍삼농축액 믿고 먹는 정관장 '홍삼정'

[아시아경제 임혜선 기자] 홍삼은 6년근 인삼을 수증기로 쪄서 말리는 과정에서 생성되는 사포닌과 홍삼다당체, 아미노당, 미네랄 등이 조화를 이뤄 피로물질 농도를 감소시키고 에너지 생성 호르몬을 촉진시켜 피로개선에 효과적이다. 또한 바이러스 죽이는 대식세포 활동 촉진을 통해 면역력 증진에 도움을 준다.

KGC인삼공사의 홍삼 브랜드는 ‘정관장’으로 전체 홍삼 시장에서 70% 정도를 차지하고 있다. 120여 년 역사의 정관장 홍삼은 최고 품질의 홍삼을 생산하기 위해 인삼을 심을 흙부터 검사하며, 100% 계약 경작을 통해 6년근 국내산 홍삼의 순수성을 보장한다. 또한 재배지 선정 단계에서부터 토양관리 2년, 재배 6년 등 제품이 출하되기까지 총 8년 동안 290여 가지 항목의 안전성 검사를 실시해 소비자가 안심하고 섭취할 수 있는 제품을 생산한다.

정관장을 대표하는 제품으로는 ‘홍삼정’이 있다. 홍삼정은 100% 홍삼농축액 제품으로 그 자체만으로도 고객들에게 사랑받지만, 정관장의 다양한 제품들에 활용되는 근본 원료이다.

120여 년 KGC인삼공사의 노하우와 기술로 6년근 홍삼의 유효성분을 최적의 조건으로 농축한 ‘홍삼정’은 홍삼 본연의 맛과 향이 풍부하고 면역력 증진과 피로회복에 효과적이다. 또한 사용한 뿌리삼에 따라 다양한 종류로 출시되어 가격대 및 용량별로 자신에게 알맞은 제품을 고를 수 있다.

정관장 ‘홍삼정’은 사포닌뿐 아니라 아미노산, 아미노당, 홍삼다당체, 미네랄 등 다양한 홍삼 유효 성분을 최적화하고, 부드러운 맛과 향을 극대화한 것이 특징이다. 남녀노소 모두 선호하는 제품으로 홍삼 본연의 깊고 진한 맛을 즐기는 분들에게 적합한 제품이다.

