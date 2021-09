[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 한국수입협회와 국내 수입기업의 효율적 금융지원을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

양사는 수입기업의 금융 불편사항을 해소하기 위해 긴밀히 협력하면서 효율적 지원 방안을 마련하기로 뜻을 모았다. ▲경영, 세무 등 종합금융컨설팅 제공 ▲맞춤형 금융 프로세스 구축 ▲수입물품 조달을 위한 수입금융 지원 등을 공동 추진할 계획이다. 향후 적극적인 협력으로 금융지원 방안을 확대해 나갈 방침이다.

이호성 하나은행 중앙영업그룹 총괄부행장은 “하나은행이 보유한 글로벌 시장 노하우를 바탕으로 수입기업의 든든한 금융파트너가 되겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr