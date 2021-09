LG전자, 프리미엄 무선 스피커 'LG 엑스붐 360' 출시

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 프리미엄 무선 스피커 'LG 엑스붐 360'을 선보인다고 7일 밝혔다.

이 제품은 LG전자가 독자 개발한 음향 반사판 구조를 적용해 왜곡을 줄인 소리를 360도 전 방향으로 균일하게 보내주는 무지향 사운드를 구현한 제품으로 설치한 공간 내 어느 위치에서도 최적의 사운드를 감상할 수 있는 것이 특징이다. 최대 출력은 120W로 야외 소규모 모임 등에도 활용이 가능하다.

이 제품은 고음을 재생하는 트위터에 내구성이 뛰어난 티타늄 소재를 적용했으며 저음을 재생하는 우퍼에는 가벼우면서도 탄성이 좋은 유리 섬유 소재를 채택했다.

이 제품은 360도 라이팅 기능을 탑재했다. LG전자는 공간조명 전문가와 함께 협업해 ▲간접조명으로 편안한 분위기를 연출하는 앰비언트 모드 ▲자연에서 영감을 얻은 색 조명으로 안정감을 주는 네이처 모드 ▲음악 비트에 따라 조명 색상이 바뀌는 파티모드 등 3가지 모드를 기본 제공한다.

전용 애플리케이션(앱) 'LG XBOOM'을 이용하면 개인 취향에 맞는 조명 패턴, 색상, 밝기 등을 설정할 수 있고 DJ 효과 기능을 활용하면 재생 중인 음악에 응원용 나팔소리, 스크래치 등 효과음을 추가할 수 있다.

이 제품은 피콕그린, 버건디, 베이지 등 다양한 색상과 패브릭 소재 등을 적용했으며 제품 위쪽에 알루미늄 소재의 손잡이도 있어 자리를 옮겨 사용할 수 있도록 했다. USB, AUX IN, 블루투스 등 다양한 유·무선 연결을 지원하고 최장 10시간 사용할 수 있는 배터리도 내장됐다.

LG전자는 LG 엑스붐 360을 이달 중 한국을 비롯해 북미, 유럽 등 글로벌 주요 시장에 출시한다. 국내 출하가는 49만9000원이다.

