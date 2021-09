현대중공업 공모가 6만원 확정…수요예측 경쟁률 ‘역대 2위’

공모가 희망범위 최상단…공모금액 1조800억원

국내외 기관 1633곳 수요예측 참여…20.6%가 6만원 제시

[아시아경제 이준형 기자] 현대중공업이 공모가를 희망범위였던 5만2000~6만원의 최상단인 6만원으로 확정했다.

현대중공업은 기관 수요예측 결과를 반영해 이같이 결정했다고 6일 밝혔다. 앞서 현대중공업은 지난 2~3일 기관투자자를 대상으로 유가증권시장 상장을 위한 수요예측을 진행했다.

공모가 기준 공모 금액은 1조800억원이다. 상장 후 시가총액은 5조3264억원이다. 공모 주식 수는 1800만주로 기관 투자자 배정 물량은 990만주(55%)다.

수요예측에는 국내외 기관 1633곳이 참여했다. 신청 수량은 181억주로 총 주문금액이 1130조원에 달했다. 경쟁률은 1836대 1로 유가증권시장 유가증권시장 기업공개(IPO) 사상 역대 2위를 기록했다. 역대 최고 기록은 지난 4월 1833대 1의 경쟁률을 기록했다. SK아이이테크놀로지다.

가격을 제시한 기관 20.6%는 6만원 이상 금액을 써냈다. 79.2%는 5만2000원 이상 6만원 미만을 제시했다. 최단 15일에서 최장 6개월의 의무보유를 확약한 기관의 신청 수량은 총 신청 수량 대비 53.1%다.

현대중공업은 7일부터 이틀 동안 일반 청약을 받는다. 전체 공모 물량의 25%인 450만주를 일반 청약자에게 배정한다. 유가증권시장 상장일은 이달 16일이다.

회사는 공모를 통해 조달한 자금 중 7600억원은 차세대 선박 및 친환경 기술 개발에 투자할 계획이다. 구체적으로 보면 ▲친환경·디지털 선박 개발(3100억원) ▲스마트 조선소 구축(3200억원) ▲수소 인프라 분야(1300억원) 등에 자금이 투입된다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr