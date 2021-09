신창재 교보 회장, 풋옵션 승소 "풋매수, 이자지급 의무 없어"

[아시아경제 오현길 기자] 신장채 교보생명 회장이 주주간 풋옵션 사태와 관련해 국제중재 판정에서 승소했다.

6일 보험업계에 따르면 국제상사중재위원회(ICC) 중재 판정부는 이날 신 회장과 어피니티컨소시엄(어피니티에쿼티 파트너스, IMM PE, 베어링 PE, 싱가포르투자청)사이의 주주간 분쟁에서 신 회장의 손을 들어줬다.

중재판정부는 신 회장이 어피니티컨소시엄이 제출한 40만9000원이라는 가격에 풋옵션을 매수하거나 이에 대한 이자를 지급하지 않아도 된다고 판단했다.

어피니티컨소시엄은 풋행사가격이 신 회장의 지분을 포함해 경영권 프리미엄을 가산한 금액이라고 주장했으나, 중재판정부는 이를 받아들이지 않았다.

아울러 신 회장이 주주간 계약 상 "기업공개(IPO)를 위해 최선의 의무를 다하겠다’는 조항을 위반했다"는 어피니티컨소시엄의 주장에 대해서는 "2018년 9월 이사회에서 이상훈 이사를 제외한 다른 이사들이 모두 IPO 추진을 반대했다는 점에서 주주간 계약 위반 정도는 미미하며, 신 회장이 어피니티컨소시엄에 손해배상할 필요는 없다"고 판단내렸다.

또 어피니티컨소시엄이 주장한 신 회장의 비밀유지의무 위반 여부에 대해서도 해당하지 않는다고 판결했다.

한편 어피니티컨소시엄 주요 임원들과 이들로부터 풋옵션 가치평가 업무를 수임한 딜로이트 안진회계법인 회계사들에 대한 형사재판이 진행 중이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr