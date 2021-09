"체중 288g, 국내서 가장 작게 태어난 아기 무사히 퇴원"

세계서 32번째로 작아…서울아산병원 신생아팀 153일간 집중 치료 마쳐

[아시아경제 서소정 기자] 체중 288g으로 국내 첫 200g대 초미숙아로 태어난 아기가 큰 합병증 없이 자라 퇴원하는 기적같은 일이 벌어졌다.

서울아산병원 어린이병원 신생아팀(김기수·김애란·이병섭·정의석 교수)은 24주 6일 만에 체중 288g, 키 23.5cm의 초극소 저체중 미숙아로 태어난 조건우(5개월·남) 아기가 153일 간의 신생아 집중치료를 마치고 3일 건강하게 퇴원했다고 6일 밝혔다.

400g 이하 체중의 초미숙아가 생존한 사례는 전 세계적으로도 드물다. 200g대로 태어난 건우는 국내에서 보고된 초미숙아 생존 사례 중 가장 작은 아기로 기록됐다.

미국 아이오와대학교에서 운영하는 초미숙아 등록 사이트(400g 미만으로 태어나 생존한 미숙아)에는 현재 286명의 미숙아가 등록돼 있는데, 그 중에서도 건우는 전 세계에서 32번째로 가장 작은 아기로 등재될 예정이다.

건우 엄마는 임신 17주차 검진에서 태아가 자궁 내에서 잘 자라지 않는 '자궁 내 성장지연'으로 가망이 없다는 진단을 받았다. 건우를 포기할 수 없었던 엄마는 지난 3월 말 경남 함안에서 서울아산병원 산부인과를 찾았다. 산부인과 정진훈 교수는 태아의 크기가 원래의 임신 주수보다 5주가량 뒤처질 정도로 작고 어려운 상황이지만 태아가 버티는 한 주수를 최대한 늘려보기로 하고 입원을 결정했다.

건우 엄마는 4월 1일 고위험산모 집중관찰실로 입원한 후 태아 폐 성숙을 위한 스테로이드와 뇌 발달에 도움이 되는 황산마그네슘을 투여 받았다. 하지만 태아상태를 24시간 면밀히 관찰하던 도중 심박동수 감소가 지속적으로 발생했다. 태아가 위험해지는 최악의 상황을 막기 위해 4일 응급 제왕절개로 건우를 출산했다.

예정일보다 15주 정도 앞선 24주 6일 만에 세상에 나온 건우는 폐포가 아직 완전히 생성되지 않아 자발호흡이 불가능한 상태였다. 곧바로 기관지 내로 폐 표면활성제를 투여 받은 건우는 심장이 뛰기 시작했고, 이후 신생아 중환자실로 옮겨져 신생아팀의 집중치료에 들어갔다.

건우는 미숙아에게 흔한 장염이 생겨 일주일 가량은 금식을 하며 정맥관으로 조심스럽게 영양분을 공급한 시기도 있었지만 무사히 극복해냈다. 태어난 지 한 달 되던 날, 심장이 갑자기 멎는 위기의 순간에도 긴급 소생술을 받으며 잘 버텼다. 동반된 폐동맥 고혈압과 미숙아 망막증도 약물치료로 조절이 됐고 퇴원 전 진행한 탈장 수술도 문제없이 마쳤다.

건우는 생후 80일 경 인공호흡기를 떼고 적은 양의 산소만으로도 자발적인 호흡이 가능해졌으며 체중도 288g에서 1kg을 돌파했다. 생후 4개월 중반에는 인큐베이터를 벗어났고 생후 5개월에 다다랐을 때는 체중이 2kg을 넘어섰다.

건우 엄마 이서은 씨(38세)는 "건우는 우리 부부에게 축복처럼 찾아온 아이로 어떤 위기에서도 꼭 지켜내고 싶었다"며 "서울아산병원 산부인과와 신생아팀 의료진 덕분에 건강한 건우를 품에 안을 수 있게 돼 진심으로 감사한 마음뿐이다. 가장 작게 태어났지만 앞으로는 가장 건강하고 마음까지도 큰 아이로 잘 키우겠다"고 퇴원 소감을 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr