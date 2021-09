송도국제도시개발, 하이엔드 골프빌라 ‘아너스 117’ 9월 필지 분양

송도 최초 단독주택용지 송도국제업무단지 H1블록 내 179개 중 178개 필지

인천대교, GTX-B노선, 코스트코, 롯데마트, 채드윅 국제학교 등 정주환경 우수

100% 골프장 페어웨이 조망의 희소성 높은 도심형 골프빌라

[아시아경제 조강욱 기자] 송도국제도시개발유한회사는 이달 인천 송도국제도시에 자리하고 있는 국내 최상위권 골프장 내 골프빌라 필지 ‘아너스(HONORS) 117’을 선보일 예정이라고 6일 밝혔다.

아너스 117이 들어서는 골프클럽은 100% 회원제 골프장으로 세계 100대 골프코스에 선정된 바 있으며, UL인터내셔널 크라운, KLPGA 등 다양한 국제, 국내대회가 열리는 곳이다. 지난해에는 한국프로골프(KPGA)투어 골퍼들이 꼽은 최고의 골프장으로도 선정됐다.

77만㎡ 규모 페어웨이의 파노라마뷰를 누릴 수 있는 ‘HONORS 117’은 인천광역시 연수구 송도동 117-1번지 일대에 단독주택용지 총 179필지 중 178필지 규모로 들어서며, 이스트빌리지 92필지, 웨스트빌리지 87필지(필지당 전용 459~689.8m2)로 구성된다. 대지면적 17만5000여㎡ 중 빌라부지는 9만7000여㎡에 달하며, 골프클럽 페어웨이와는 별도로 입주민전용 프라이빗파크는 약 3만7000여㎡로 조성된다.

아너스 117은 모든 필지에서 페어웨이를 조망할 수 있고 낙조가 아름다운 석양뷰, 골프장 내 호수와 도시의 야경을 볼 수 있는 시티뷰 등 다양한 조망을 볼 수 있도록 배치했다.

특히 이곳이 주목받는 이유는 수도권에서 몇 안되는 우수한 인프라를 갖춘 입지에 들어서는 골프클럽 내 필지라는 점이다. 우선 인천대교를 통해 인천공항까지 빠르게 접근할 수 있으며, 제3경인고속도로를 이용할 경우 강남까지도 한시간 여 만에 닿을 수 있는 등 우수한 광역 교통망을 자랑한다. 여기에 예비타당성조사를 통과한 GTX-B노선이 인천지하철 1호선 인천대입구역을 지날 예정이라 서울 접근성은 더욱 높아질 예정이다.

또 코스트코, 롯데마트, 홈플러스가 가깝고, 신세계몰과 이랜드몰, 롯데몰 등 각종 쇼핑편의시설이 더 들어설 예정이다. 주변에 연세대학교 국제캠퍼스 및 인천대 송도캠퍼스와 채드윅 송도국제학교, 포스코고 등이 있어 교육 여건 또한 우수하다. 최근 송도국제도시는 바이오산업의 메카로 급부상하고 있어 투자자들의 관심이 매우 높은 지역이기도 하다.

분양 관계자는 "송도국제도시 내 77만㎡ 페어웨이 도심형 골프빌라 필지로 희소성 높은 입지를 가졌다"면서 "‘하이 소사이어티’ 삶을 누리려는 상위 1%와 법인들의 관심이 집중되고 있다"고 말했다.

한편, ‘HONORS 117’ 홍보관은 인천광역시 연수구 아카데미로 209에 자리하고 있으며, 홍보관 관람은 100% 사전예약제로 운영되고 있다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr