"中 2060년 탄소중립 달성 위해 24조원 투자 필요"

중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 장사오강 부회장 주장

[아시아경제 박병희 기자] 중국이 2060년 '탄소중립'을 달성하기 위해 약 1360억위안(약 24조4106억원)을 투자해야 한다고 중국 정부 고위 관계자가 밝혔다.

6일 중국중앙(CC)TV에 따르면 중국의 대외 무역투자 지원기관인 중국국제무역촉진위원회(CCPIT)의 장사오강 부회장은 전날 베이징에서 열린 국제서비스무역교역회의 '탄소중립 경제발전 포럼'에서 이같이 말했다. 그는 중국이 배출하는 온실가스의 90%가 에너지, 건설, 운송 등 핵심 산업에서 나온다며 (탄소중립 달성을 위해) 중국은 인류 역사에서 가장 큰 탄소 감축을 완수해야 한다"고 말했다.

탄소중립은 온실가스 배출량을 신재생 에너지 발전 등으로 상쇄함으로써 실질적인 탄소 순 배출량을 '0'으로 만드는 것을 일컫는다. 중국은 2030년까지 탄소 배출량 정점을 찍은 뒤 2060년까지 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 설정한 상태다.

장 부회장은 "탄소중립을 뒷받침하는 기술 60%는 여전히 개념 단계인 만큼, 대규모 자금 투입과 기초 연구 지원이 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 정부 출자 외에 대규모 사회자본을 끌어들이고 시장에 더 의지할 필요가 있다고 지적했다.

민간 연구기관 로듐그룹에 따르면 중국은 2019년 전 세계 온실가스의 27%를 배출했다. 온실가스를 두 번째로 많이 배출한 미국(11%)의 약 2.5배다.

한편 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난주 존 케리 미국 기후문제 특사가 중국 톈진을 방문해 미중간 고위급 회담을 했지만 합의에 이르지 못했다는 관측이 나온다고 보도했다.

협상에 정통한 익명의 소식통은 "미국이 11월 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 전에 더 많은 공약을 내놓을 것을 요구했지만 중국이 거절했다"면서 "중국은 미국 압력에 굴복하기보다 자국의 계획을 따를 것이라고 말했다"고 전했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr