한국인, 싱가포르 입국시 격리 14일→7일…韓 '카테고리 2'로 완화

[아시아경제 권재희 기자] 앞으로 한국에서 출발해 싱가포르를 방문하려는 여행객들은 기존 14일이 아닌 7일간만 숙소에서 자가격리를 하면 된다.

6일 일간 스트레이츠 타임스에 따르면 싱가포르 보건부는 전날 저녁 코로나19 현황에 따른 입국 기준을 재조정하면서 한국을 기존 '카테고리 3'에서 '카테고리2' 로 낮춘다고 밝혔다.

이번 조치는 오는 9일 오후 11시59분(현지시간)부터 적용된다.

신문에 따르면 '카테고리 1'은 코로나19 감염 위험이 현저히 적은 국가나 지역이 대상이다.

중국 본토와 홍콩, 마카오 그리도 대만이 대상이다.

'카테고리 2'는 싱가포르와 코로나19 위험 상황이 비슷한 국가 또는 지역으로, 한국을 포함해 호주, 캐나다, 독일, 뉴질랜드, 브루나이가 해당한다.

이에 따라 한국에서 출발하는 여행객들은 출발 전 48시간 이내 유전자증폭(PCR) 음성 결과서를 제출하고, 싱가포르에 도착해서 다시 한번 코로나19 검사를 받게 된다.

이후 7일간 숙소에서 자가 격리를 한 뒤 마지막 날 최종적으로 PCR 검사를 받게 된다.

이전까지는 한국은 '카테고리 3'에 속해 있어서 '카테고리 2'에서 요구하는 검사 외에도 14일간 숙소 또는 지정된 장소에서 격리해야 했다.

또 이 기간 세 차례 신속항원검사도 스스로 진행해야 했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr