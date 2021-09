[아시아경제 오현길 기자] 글로벌 헬스케어 그룹 시그나는 다음달 헬스케어 플랫폼인 '튠(TUNE) H'를 출시해 헬스케어 서비스를 시작한다고 6일 밝혔다.

튠H는 개인의 건강상태를 파악하고 점진적으로 목표를 달성해 나갈 수 있도록 돕는 퍼스널 웰니스 코치 서비스다. 하이브와 협업을 통해 가수 세븐틴과 운동관리부터 영양, 수면, 멘탈케어등 진정한 헬스케어 관리에 필요한 정보와 헬스프로그램을 만들 예정이다.

국내 시그나 헬스케어를 총괄하는 라이나생명보험 조지은 사장은 "시그나는 한국의 새로운 헬스케어 환경에서의 변화와 투자를 지속하고 있다"며 "기존의 틀을 깬 헬스케어 서비스를 새로운 형태와 다양한 방식으로 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.

