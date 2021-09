대웅, 섬유증 치료 신약 'DWN12088' 임상 1상 추가 분석 발표

[아시아경제 이춘희 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 165,500 전일대비 2,000 등락률 +1.22% 거래량 21,900 전일가 163,500 2021.09.06 10:49 장중(20분지연) 관련기사 검찰, 대웅제약 압수수색… "조사에 성실히 대응"대웅제약, 학교 밖 청소년에 해열진통제 기부국내 보톡스 1위 휴젤,1.7조원에 GS그룹 품으로…글로벌 진출 가속도(종합) close 이 개발 중인 섬유증 치료 후보 물질 'DWN12088'의 호주 임상 1상 결과를 추가 분석해 발표했다.

대웅제약은 5~8일(현지시간) 온라인으로 진행되는 유럽호흡기학회(ERS) 연례학술대회에서 섬유증 치료 후보 물질 DWN12088의 호주 임상 1상 결과를 추가 분석해 발표했다고 6일 밝혔다.

DWN12088은 대웅제약이 세계 최초를 목표로 PRS 단백질을 저해하는 섬유증 치료제로 개발 중인 신약 후보물질이다. 콜라겐 생성에 영향을 주는 PRS 단백질의 작용을 감소시켜 섬유증의 원인이 되는 콜라겐의 과도한 생성을 억제하는 기전을 가졌다.

DWN12088은 앞선 호주 임상 1상에서 안전성과 약동학적 특성, 특발성 폐섬유증 치료제로서 가능성을 확인한 바 있다. 대웅제약은 이에 더해 약물 복용 시 기존 치료제와 유사하게 나타나는 설사, 복통 등 경증의 위장관 이상반응을 줄이기 위해 임상 1상 결과를 추가로 분석했다. 그 결과 DWN12088의 투약 시간에 따라 이상반응 등 불편감을 견디는 내약성이 증가 또는 감소하는 것을 확인했다.

대웅제약은 용법 조절, 제형 개발 등을 통해 임상 2상에서 내약성을 향상시킬 경우 신약 성공의 가능성이 높아질 것으로 기대하고 있다. 이러한 결과들을 토대로 내년 한국과 미국에서 임상 2상 계획을 신청할 예정이다.

전승호 대웅제약 대표는 “DWN12088은 차별화된 기전을 앞세워 섬유증 치료를 위해 개발 중으로 내약성을 더욱 높일 수 있는 연구를 지속하고 있다”며 “앞으로 폐 외에도 심장, 간, 신장, 피부 등 다양한 조직의 섬유증을 치료할 수 있도록 세계 최초 혁신 신약을 개발해내겠다”고 말했다.

