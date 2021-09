페이코인, 배우 이정재 공식 모델로 발탁

새로운 BI, 슬로건도 공개…새 슬로건은 '코인을 바로 쓰다'

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 결제 플랫폼 페이코인을 운영하는 다날핀테크는 공식 모델로 배우 이정재를 선정했다고 6일 밝혔다.

배우 이정재는 TV 광고를 시작으로 다양한 마케팅 활동에서 페이코인 홍보에 나설 예정이다. 다날핀테크 측은 “실생활 결제가 가능한 페이코인의 활용성과 가상화폐의 신뢰성을 보여주는 데 고급스러움과 함께 신뢰를 주는 이미지의 배우 이정재가 적합하다고 판단했다”고 설명했다.

페이코인의 광고 주제는 ‘코인을 바로 쓰다’로 실제 결제에 활용될 수 있는 페이코인의 특성을 담고 있다. 아울러 가상화폐를 올바르게 사용한다는 뜻과 다양한 가맹점에서 쉽게 결제할 수 있다는 실용성도 의미한다. ‘코인을 바로 쓰다’는 페이코인의 새로운 슬로건이기도 하다.

다날핀테크는 페이코인의 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)도 공개했다. 새로운 BI는 간단하고 정제된 직선과 도형으로 구성돼 있다. 다날핀테크 측은 블록체인의 한계를 넘어 생활 속 결제서비스로 자리 잡은 페이코인을 뜻한다고 설명했다.

황용택 다날핀테크 대표는 “이번에 새로 공개한 광고와 BI 디자인, 슬로건은 페이코인의 가치를 재정립하고 가상화폐 시장을 이끄는 대표 플랫폼으로 발전하겠다는 포부를 담고 있다”며 “앞으로 다양한 제휴와 서비스 제공을 통해 국내외 가상화폐 시장을 선도하겠다”고 밝혔다.

한편 페이코인은 최근 대구광역시와 디지털 금융 인프라 사업 업무협약(MOU)을 체결하고 CU, 이마트24, CGV, 도미노피자 등 다양한 업체와 제휴를 맺는 등 결제 영역을 확대하고 있다.

