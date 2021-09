데스커, 신세계 강남점 입점…고객 접점 강화

6일 네이버 브랜드데이도 진행, 전 품목 최대 37% 할인

[아시아경제 김종화 기자] 데스커(DESKER)가 6일 네이버 브랜드데이를 진행하고, '데스커 신세계 강남점'을 오픈하는 등 고객 접점 강화에 나선다.

데스커는 6일 오후 8시부터 한 시간 동안 진행되는 데스커 브랜드데이에서 9월 신학기를 맞아 책상세트, 모션데스크 등 데스커 주요 제품을 최대 37% 할인된 가격에 선보인다. 브랜드데이 당일 결제금액이 높은 순으로 'POUT 미니공기청정기(5명)', '데스커 모니터 받침대(20명)'를 증정하며, 모션데스크 2개 이상 구매 고객에게는 '데스커 데스크 매트' 2개를 제공한다.

데스커는 이와 함께 신세계 강남점에 매장을 오픈, 서울 강남권 거주 고객 뿐만 아니라 센트럴시티 터미널 방문 지방 거주 고객들에게 데스커 제품 체험 및 구매의 기회를 제공한다. 62평 규모 데스커 신세계 강남점은 학생방부터 취향에 맞춘 홈카페, 소형 오피스, 회의실 등 총 10개 테마 공간으로 구성된다. 사용자의 신체 밸런스에 맞게 높낮이 조절이 가능한 '모션데스크', 최상의 게임 환경을 선사하는 '게이밍데스크' 등 데스커 주력 제품 체험이 가능하며, 홈오피스 등 최근 변화하는 라이프스타일에 최적화된 제품과 공간 솔루션도 만나볼 수 있다. 데스커 멤버십 고객을 위한 ‘스마트 충전 라운지’도 마련돼 IT 기기 고속 충전도 가능하다.

데스커는 매장 오픈 기념 이벤트를 오는 30일까지 진행한다. 인스타그램에 매장 이미지를 업로드 후 인증하면 각종 데스크 용품을 깔끔하게 수납할 수 있는 ‘데스커 오거나이저’를 증정한다. 행사 상품 구매 고객에게는 추가할인 혜택과 커피상품권을, 모션데스크 구매 고객에게는 ‘데스커 무선충전 마우스패드’를 제공한다. 이벤트 참여를 위해 통합 멤버십 가입이 필요하며, 사은품 재고 소진 시 변경될 수 있다.

데스커 관계자는 "네이버 브랜드데이와 신세계 강남점 오픈을 통해 보다 많은 고객이 데스커 브랜드와 제품을 경험할 수 있기를 기대한다"면서 "앞으로도 데스커는 고객의 목소리에 적극 귀 기울이고, 다양한 고객 경험과 라이프스타일에 따른 제품과 가치를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.

