이세영 디자이너의 '신왕실도자'·'군사의례'

국립고궁박물관은 지난해 보인 전시 디자인 두 건이 국제디자인 경연대회인 K-디자인어워드에서 공간 분야 본상 '위너'를 수상했다고 5일 전했다. 상반기 '신왕실도자-조선왕실에서 사용한 서양식 도자기'와 하반기 '조선왕실 군사력의 상징, 군사의례' 전시 디자인이다. 모두 이세영 디자이너가 담당했다. '신왕실도자'전은 유물 특징과 주제에 맞는 색상과 공간 구성, '군사의례'전은 웅장함을 살린 유물 배치가 각각 높은 평가를 받았다.

K-디자인어워드는 아시아를 대표하는 국제디자인경연대회 가운데 하나다. 공간·산업·커뮤니케이션 분야로 나눠 진행한다. 올해는 26개국에서 작품 3087개가 출품됐다. 전문가 스물아홉 명의 심사를 거쳐 작품 314개가 수상작으로 선정됐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr