네이버시리즈, 무료 이용권 '프리패스' 출시…웹툰·웹소설 자유롭게 감상

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버시리즈는 웹소설·?웹툰 무료 이용권 '프리패스'를 출시한다고 6일 밝혔다.

이는 회원 전용 이용권으로, 매 2시간마다 모든 이용자들에게 웹소설 ?이용권 1장과 웹툰 ?이용권 1장을 지급한다. 네이버시리즈 프리패스 카테고리에 등록된 작품들을 복수의 작품들을 자유롭게 사용 가능하다.

웹소설과 웹툰 각각 6장까지 보유가 가능하다. 보유하고 있는 이용권이 6장 미만일 경우 2시간에 한 번씩 추가로 이용권이 지급돼 하루에 최대 12장을 지급받을 수 있다.

네이버시리즈는 이날부터 오는 12일까지 ‘프리패스 오픈 기념 이벤트’를 진행한다. 하루에 프리패스를 6장 이상 사용한 회원 중 추첨을 통해 1000명에게 10개의 쿠키(네이버시리즈 유료 재화)를 증정한다.

이벤트 기간 동안 하루도 빠짐없이 ‘프리패스’를 1장 이상 사용한 5000명의 회원에게도 추첨을 통해 최대 500개의 쿠키를 지급한다.

자세한 이벤트 내용은 네이버시리즈 공지사항 및 네이버시리즈 앱 이벤트 배너를 통해 확인할 수 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr