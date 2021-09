신세계인터내셔날 온라인몰 5주년, 명품 사면 30% 돌려준다

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계인터내셔날이 자사 온라인몰 론칭 5주년을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다.

신세계인터내셔날의 럭셔리 온라인 플랫폼 에스아이빌리지는 오는 19일까지 2주 간 ‘시마을 5주년 기념 행사’를 열고 하반기 최대 규모의 할인 혜택을 제공한다고 6일 밝혔다. 시마을은 에스아이빌리지를 짧게 줄여 부르는 단어로 신세계인터내셔날의 약자 S.I.를 ‘시’로, VILLAGE를 ‘마을’로 읽는 고객들이 늘어나면서 생긴 애칭이다. 신세계인터내셔날은 소비자들 사이에서 자발적으로 파생된 ‘시마을’을 마케팅에 활용해 고객들의 친밀도를 높이고 충성도를 확보한다는 계획이다.

행사에는 에르노, 메종 마르지엘라, 끌로에, 마르니 등 평소 할인 혜택을 자주 누릴 수 없던 60여개 국내외 인기 브랜드를 비롯해 딥티크, 바이레도, 산타 마리아 노벨라 등의 45개 고가 뷰티 브랜드가 참여한다. 모든 제품은 병행수입제품이 아닌 정식 판권을 통해 수입한 100% 정품이다.

에스아이빌리지는 행사 기간 중 구매 금액의 최대 30%를 e포인트로 지급하는 페이백 이벤트를 진행한다. 요일별로 해외패션, 국내패션, 뷰티, 리빙 등의 카테고리를 지정해 해당일에 관련 상품 구매 금액이 15만원 이상일 경우 결제금액의 최대 30%를 e포인트로 적립해준다. 적립된 e포인트는 추후 제품 구매 시 사용할 수 있다.

다양한 혜택이 담긴 쿠폰도 풍성하게 쏟아진다. 매일 오전 10시부터 선착순 1000명에게 15% 할인 쿠폰을 증정하며, 전 고객을 대상으로 최대 10만원 상당의 쿠폰팩 혜택이 제공된다.

에스아이빌리지는 쇼핑 혜택 외에도 재미있는 콘텐츠와 유용한 정보 등이 담긴 랜선 문화센터 ‘신세계 교양수업라이브’를 진행한다. 가을·겨울 뷰티·패션 트렌드를 비롯해 간절기 아우터(겉옷) 스타일링, 센스있는 추석 선물 준비 클래스, 홈캠핑 쿠킹 클래스 등의 풍부한 즐길거리가 행사 기간 중 매일 2회 씩 라이브방송으로 진행된다.

또한 론칭 5주년을 기념해 명품 배우 이서진을 모델로 발탁하고 첫 광고 캠페인을 진행한다. 6일 공개되는 영상에서 이서진은 고급 빈티지카를 타고 럭셔리 라이프스타일을 경험할 수 있는 '신세계군 럭셔리 시마을'로 떠난다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr