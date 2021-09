네이버, '인터스피치 2021'에 9개 논문 발표

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 세계 최대 음성·신호처리 학회 '인터스피치 2021'에서 9개의 논문을 발표했다고 6일 밝혔다. 국내 기업 중 가장 많은 양이다.

네이버에 따르면 일본 관계사 '라인'이 발표한 논문을 합하면 총 14개에 달한다. 네이버는 이 같은 성과를 기반으로 인공지능(AI) 리더십 확보에 적극적으로 나설 계획이다.

'인터스피치'는 구글, 페이스북, 아마존, 알리바바 등 글로벌 기업의 음성인식 관련 최신 기술이 공유되는 자리로, ICASSP와 함께 세계 최대 음성·신호처리 학회로 인정받고 있다. 네이버와 라인은 올해 6월 개최된 'ICASSP 2021'에서도 14건의 논문을 발표했다.

'인터스피치 2021'에서 채택된 네이버의 연구 논문은 음성인식, 음성합성, 데이터셋 제작 등 음성·신호와 관련된 다양한 분야다. 일부 논문은 네이버의 실제 서비스에 적용됐다. 음성 합성 품질 향상 기술 연구는 '클로바더빙', '클로바 스마트 스피커', '네이버 AiCALL' 등 네이버 클로바에서 제공하는 다양한 음성 합성 서비스에 적용됐다. 여러 화자가 동시에 말하는 상황에서 '화자 분할'을 위해 각 발화자의 특징을 더욱 정확하게 학습하는 기법에 대한 연구는 클로바노트 서비스 개선 등에 활용되고 있다.

또한 네이버가 발표한 9건의 논문 중 5건은 컴퓨터 과학·정보 시스템 분야에서 선두주자로 꼽히는 프랑스 연구 기관 유레컴(EURECOM)을 비롯해, 카네기멜론대학교, KAIST, 연세대학교, 라인 등 AI 기술을 이끄는 국내외 기업, 연구 기관들과 협력 연구로 수행됐다. 네이버는 글로벌 AI 연구혁신 생태계 구축을 위한 노력이 가시적인 성과로 드러나고 있다고 덧붙였다.

네이버는 이번 성과를 기반으로 글로벌 AI 연구개발(R&D) 생태계를 지속적으로 확장해가겠다는 계획이다. 현재 라인과의 연계를 중심으로 한 일본을 넘어, 베트남에서는 HUST, PTIT와 공동연구센터를 설립했으며, 유럽에서는 프랑스의 네이버랩스유럽과 연구협력을 이어가고 있다. 지난 7월에는 인공신경망과 로봇공학 분야에서 세계 최고 수준을 자랑하는 독일의 튀빙겐대학교와 공동연구센터 설립에 합의했다.

정석근 네이버 클로바 CIC 대표는 "R&D에 대한 적극적인 투자를 바탕으로 네이버의 AI 연구혁신 생태계는 그 규모를 더욱 키워가고 있다"며 "앞으로 네이버를 중심으로 구축될 더욱 다양한 AI R&D 생태계에서 새로운 성과가 나올 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr