신세계푸드 노브랜드 버거, '크런치 윙' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드는 노브랜드 버거가 신메뉴 ‘크런치 윙’을 출시한다고 6일 밝혔다.

신세계푸드는 최근 코로나19로 인한 사회적 거리두기 강화에 따라 집에서 TV나 인터넷 중계로 스포츠 경기를 보며 음식을 즐기는 ‘집관족’이 늘고 있다는 점에 주목했다. 이에 신세계푸드는 포장 또는 배달로 노브랜드 버거를 시키더라도 매장에서 즐기던 맛을 그대로느낄 수 있는 사이드 메뉴로 ‘크런치 윙’을 새롭게 개발해 선보인 것이다.

노브랜드 버거의 ‘크런치 윙’은 인기 부위인 닭 날개 부분의 윙과 봉에 신세계푸드 셰프들이 개발한 튀김 옷을 얇게 입힌 뒤 튀겨내 바삭한 식감을 최대한 살린 것이 특징이다. 또한 ‘크런치 윙’에 어울리는 최적의 시즈닝을 개발, 적용해 별도의 소스 없이 짭쪼름하면서도자극적이지 않은 맛을 구현해 아이들이 먹기에도 부담이 없도록 했다.

또한 포장, 배달로 즐기는 고객들이 시간이 지나도 바삭한 ‘크런치 윙’의 식감을 제대로 느낄 수 있도록 전용 패키지도 개발했다. 전용 패키지에 담긴 ‘크런치 윙’은 서로 겹치지 않도록 담긴 후 열기는 남아있고 습기는 빠져나가 겉바속촉한 식감이 오랫동안 유지된다.

노브랜드 버거의 ‘크런치 윙’은 7일부터 전국 노브랜드 버거 매장에서 판매한다. 가격은 2조각 2600원, 4조각 5200원이다.

이벤트도 진행한다. 신세계푸드는 오는 26일까지 ‘크런치 윙’ 구매 후 본인의 SNS에 야구경기 집관 인증샷과 함께 필수 해시태그를 등록하면 추첨을 통해 5만원 상당의 SSG머니를 증정한다. 자세한 내용은 노브랜드 버거 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

한편 신세계푸드가 2019년 론칭한 노브랜드 버거는 코로나19로 국내 외식시장이 침체된 가운데서도 ‘가성비 버거’로 인기를 끌며 지난 5월 업계 최단기간 100호점을 돌파했다. 또한 매월 5~10곳의 꾸준한 신규 출점을 이어가며, 9월 중 150호점 돌파를 앞두고 있다.

