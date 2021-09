GS샵, 내셔널지오그래픽어패럴과 ‘맞손’…캠핑용품 150여종 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 내셔널지오그래픽어패럴과 손잡고 150여종의 캠핑용품, 아웃도어 의류 등을 모바일 커머스 차별화 상품으로 선보인다고 6일 밝혔다.

대표 상품은 GS샵이 종합몰 최초로 선보이는 '더 오리지널 캐빈하우스' 텐트다. 캐빈하우스는 우수한 기능성, 넓고 높은 공간감과 오두막집 모티브로 완성된 디자인에서 느껴지는 특유의 아늑한 분위기로 출시 직후부터 캠핑족의 폭발적인 호응을 얻고 있다.

아웃도어 의류로는 파나로카구스다운점퍼, 와펜페치맨투맨, 뽀글이점퍼(플리스) 등이 준비됐다. 3종 모두 내셔널지오그래픽 2021년 가을·겨울(F/W) 주력 신상품이다. 파나로카구스다운점퍼 등은 키즈 라인까지 함께 운영된다.

GS리테일 관계자는 "캠핑 용품을 찾아 GS샵에 유입되는 고객이 지속 확대되고 있는 트렌드를 반영해 내셔널지오그래픽어패럴과의 이번 협업을 추진하게 됐다"며 "전문 캠핑몰 이상으로 상품 라인업을 확대하고 파격 행사를 펼치는 등의 활동으로 GS샵 모바일 커머스의 카테고리 킬러로 육성해 갈 방침"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr