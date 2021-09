[클릭 e 종목] '엔씨소프트' 목표주가 하향 조정

[아시아경제 황준호 기자] 메리츠증권은 6일 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 622,000 전일대비 11,000 등락률 -1.74% 거래량 339,807 전일가 633,000 2021.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여악재 맞은 LG화학·엔씨, 저가매수 달려드는 개미ESG 공시 기업 '3배' 늘었다 close 의 목표주가를 92만원으로 내렸다. '블레이드앤소울2'의 초기 성과가 예상보다 부진하면서 실적에도 영향을 줄 것으로 내다봤다. 다만 11월 리니지W 등 신작을 통해 실적 성장성과 기업 가치가 회복될 것으로 전망했다.

엔씨소프트 주가는 연초 대비 36.4% 하락했다. 코스피 대비 45.1%p 부진한 상태다. 지난달 26일 출시된 블레이드앤소울2의 성과가 부진하고, 연초부터 문양롤백 이슈로 불거진 '리니지' 불매운동, win to pay 에 지친 게이머들의 변화된 센티먼트, 크래프톤·펄어비스·카카오게임즈(라이온 하트) 등의 다양한 게임 업종의 투자 대안들이 대두되고 있다는 점 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

다만 블레이드앤소울2의 국내 구글플레이 게임 매출 순위는 지난달 28일 7위, 30일 4위, 이달 2일 3위로 점진적으로 올라서고 있다. 엔씨소프트는 '영기' 시스템을 없애는 등 게이머들의 요구를 적극 반영하고 있다. 리니지W의 쇼케이스 및 사전예약도 시작해 11월 출시를 앞두고 있다. 내년에는 PC게임인 '프로젝트TL'과 새로운 모바일 게임인 '아이온2'이 출시를 앞두고 있다.

김동희 메리츠증권 연구원은 "블레이드앤소울2의 예상보다 못 미친 성과로 인해 내년 매출액과 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 7.8%, 10.7% 하향한 2조9900억원, 9107억원 제시하며 목표주가를 하향 조정한다"며 "향후 신작 출시 등을 통해 실적 성장성과 기업가치 회복을 기대해 볼 수 있을 것"이라고 설명했다.

