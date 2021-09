광주 붕괴 참사 사용한 펜트하우스3, 사과에도 "사람 목숨이 가볍냐" 비판 쇄도

[아시아경제 권서영 기자] 광주 학동 건물 붕괴 사고 및 포항 지진 피해 보도 화면을 드라마에 사용해 논란을 빚은 SBS '펜트하우스 3' 제작진 측이 공식 입장을 내며 사과했으나 시청자들의 비판은 계속되고 있다.

지난 3일 SBS '펜트하우스 3'의 13회에서는 악역 주단태(배우 엄기준)가 고층 건물 '헤라팰리스'에서 폭탄 테러를 벌인 이후의 모습이 담겼다. 그러나 이 과정에서 건물 붕괴 소식을 알리는 뉴스 보도 화면에 지난 6월 여러 사상자를 낸 광주 철거 건물 붕괴 참사 영상이 사용됐다. 또한 헤라팰리스 붕괴로 피해를 입은 주민들이 체육관에 모여 있는 장면에는 지난 2017년 포항 대지진 당시 이재민 대피 영상이 이용됐다.

해당 회차 방송 이후 SBS 시청자 게시판 및 각종 온라인 커뮤니티에서는 비난이 이어졌다. 누리꾼들은 실제 벌어졌던 참사의 영상을 드라마의 한 장면으로 사용할 필요가 있었냐는 지적을 내놓았다. 논란이 커지자 '펜트하우스 3' 제작진은 4일 드라마 홈페이지에 "지난 3일 방송 일부 장면에 광주 학동 붕괴 사고 및 포항 지진 피해 뉴스 화면 등 부적절한 장면이 사용된 것으로 확인됐다"며 입장문을 게시했다.

제작진 측은 입장문을 통해 "광주 학동 붕괴 사고 피해자 및 가족분들과 포항 지진의 피해자 및 가족분들, 그리고 모든 시청자 분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "철저한 내부 조사를 통해 해당 장면을 쓰게 된 경위를 파악하고 재발 방지에 최선을 다하겠다"고 해명했다. 또한 문제가 된 장면은 인터넷 다시보기 및 VOD 영상 등의 재방송에서 모두 삭제됐다.

그러나 제작신의 사과에도 시청자들의 분노는 쉽게 가라앉지 않았다. 오늘(5일) 한국경제 보도에 따르면 자신을 광주 붕괴 사고 당시 해당 버스 기사의 딸이라고 밝힌 한 시청자는 한경닷컴을 통해 "이것은 피해자를 두 번 죽이는 일이다"라고 비판한 것으로 전해졌다. 해당 시청자는 "아버지는 지금도 살려 달라는 환청을 듣고 우울증 때문에 잠도 못 자는 등 트라우마 속에 힘겹게 살아가고 계신다"며 "아버지나 다른 피해 가족들이 이걸 보았다면 가슴이 얼마나 찢어질지 생각해 보았냐"고 심경을 토로했다.

이어 이 시청자는 "떠올리기도 싫은 기억을 드라마의 한 장면으로 내보낸 것이 어이가 없고 불쾌하다"며 "사람의 목숨을 얼마나 가볍게 생각하는지 드라마에서 보여주었다"고 덧붙였다. 또한 "광주 학동 붕괴 사고가 난 지 석 달이 되어가며 사람들의 관심도 줄어들었다"면서도 "하지만 끝난 게 아니다. 당시 정몽규 회장이 끝까지 책임지겠다고 한 말을 기억하고 있으나 그때와 달리 현재 현대산업개발의 태도는 너무 바뀐 상태다", "많은 사람이 잊지 말고 많은 관심을 두길 바란다"고 촉구했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr