공수처, '윤석열 수사 방해 의혹' 조사… 임은정 참고인 출석 예정

[아시아경제 배경환 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 사건 수사방해 의혹 수사에 본격 착수한다.

5일 법조계에 따르면 공수처 수사3부(최석규 부장검사)는 8일 임은정 법무부 감찰담당관(부장검사)을 참고인 신분으로 불러 조사한다.

모해위증교사 의혹은 2011년 한명숙 수사팀이 재판 증인으로 출석한 재소자들에게 한 전 총리가 돈을 받았다는 허위 증언을 사주했다는 폭로가 나오면서 불거졌다. 임 담당관은 당시 모해위증교사 수사를 직접 담당했다. 윤석열 전 검찰총장은 임 담당관이 한명숙 수사팀의 모해위증교사 의혹을 수사하자 임 담당관을 배제하고 불기소를 끌어낸 혐의를 받는다

앞서 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 윤 전 총장을 공수처에 고발했다. 이에 공수처는 지난 6월 해당 사건에 '공제 8호' 번호를 부여해 입건했다. 법무부와 대검찰청의 합동감찰도 이어졌다. 박범계 법무부 장관은 지난 7월 합동감찰 결과를 발표하며 검찰의 수사관행에 문제가 있었다고 발표했다.

한편 임 담당관은 이날 오전 SNS를 통해 "숨길 일이 아니어서 '보고 듣고 겪은 일들을 숨김없이 담담하게 말하고 오겠노라'고 했다"고 적었다. 이어 "작년 9월, 한 전 총리 모해위증 교사 의혹 사건을 맡으며 결국 직무배제될 걸 예상했기에 검찰총장과 차장검사에게 올린 서면 보고서와 전자공문 등을 기록에 남겼다"며 "있는 그대로 상세히 설명하고 올 생각"이라고 밝혔다.

