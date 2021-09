가수 이현승 금천구 이웃 사랑 끝 어디?

3일 금천구 저소득층에 성금 100만원 및 라면 300박스 후원...지난해 6월 쌀 10kg 100포, 12월에는 KF94 마스크 3000장 기부

[아시아경제 박종일 기자] 가수 이현승이 3일 오후 2시 금천지역 저소득층을 위해 성금 100만 원과 라면 300박스를 전달했다.

이번 성금과 물품은 가수 이현승이 코로나19로 어려움을 겪는 저소득층을 지원하기 위해 모금한 후원금으로 마련됐다.

대표곡 ‘바보사랑’으로 활발하게 활동하고 있는 그는 지난해 6월 쌀 10kg 100포, 12월에는 KF94 마스크 3000장를 후원하는 등 지역사회의 어려운 이웃을 위한 나눔을 꾸준히 실천하고 있다.

또 이번 전달식에서 “저 혼자가 아닌 많은 팬들의 도움으로 어려운 이웃에게 선한 영향력을 미쳐 더욱 의미가 있다”며 “앞으로도 밝은 사회를 위해 꾸준히 힘이 되고 싶다”고 마음을 전했다.

구청에 전달된 성금 100만 원은 지역 내 장애인 가구 10곳에 지원되고, 라면 300박스는 금천구 푸드뱅크마켓센터를 통해 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 저소득층에게 전달될 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “지속적으로 나눔을 실천하고 있는 이현승님께 감사드리며, 이번 후원이 코로나19로 더욱 어려움을 겪고 있는 취약계층 주민들에게 힘이 될 것”이라고 전했다.

