이마트24에서도 '갤럭시 워치4''갤럭시 버즈2' 판매

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자는 '갤럭시 워치4'와 '갤럭시 버즈2', 폴더블폰 액세서리 등 다양한 모바일 신제품을 편의점 '이마트24'에서 판매한다고 5일 밝혔다.

이마트24에서 구매 가능한 제품은 최신 스마트워치 '갤럭시 워치4', 무선 이어폰 '갤럭시 버즈2'와 '갤럭시 버즈 프로' 등 웨어러블 기기와 '갤럭시 Z플립3 케이스'와 'S펜 프로' 등 폴더블폰 액세서리 등 총 29종이다. 이마트24와 협업한 모바일 액세서리도 만나볼 수 있다.

여의도, 종로, 강남 등 수도권의 인구 밀집도가 높고 유동인구가 많은 지역의 이마트24 리저브 매장과 직영 매장 10개에서 먼저 판매를 시작하며, 연말까지 전국 200개 이상으로 판매 매장을 확대할 예정이다.

앞서 삼성전자는 지난 4월부터 USB 케이블, 충전 어댑터, 유선 이어폰 등 정품 액세서리 6종을 이마트24에서 판매하기 시작했다. 이번에 판매 제품을 갤럭시 웨어러블 기기로 확대했다.

삼성전자는 이마트24 판매 품목 확대를 기념해 오는 13일부터 30일까지 18일간 이마트24에서 삼성카드로 워치4나 버즈2 등 삼성전자 제품을 구매하는 고객을 대상으로 10% 할인 혜택을 제공한다. KT 멤버십 고객 대상에게는 10% 추가 할인한다.

이 기간에 '갤럭시 Z플립3 실리콘 커버 with 스트랩'을 구매하는 고객 선착순 100명에게는 이마트24 브랜드 콜라보 액세서리도 제공한다.

삼성전자 관계자는 "고객들이 '이마트24'와 같은 집 근처 편의점에서도 다양한 갤럭시 웨어러블 기기와 액세서리를 쉽고 편리하게 구매할 수 있도록 판매 품목을 전면 확대하게 됐다"며, "앞으로도 더욱 많은 고객들이 삼성 갤럭시 제품과 서비스를 가까이에서 만나볼 수 있도록 차별화된 경험과 가치를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr