대서양서 또 초강력 허리케인…"美 본토엔 상륙 안할 듯"

[아시아경제 권재희 기자] 대서양 동부에서 서쪽으로 이동 중인 허리케인 래리가 3등급으로 격상됐다고 미국 국립허리케인센터(NHC)가 4일(현지시간) 밝혔다.

이날 뉴욕타임스(NYT)는 올해 대서양에서 이름이 붙여진 12번째 폭풍인 래리는 미국을 직접 타격하지는 않을 것으로 관측된다고 보도했다.

다만 다음주 미 동부 해안에 "생명을 위협할 수 있는 파도와 격랑을 일으킬 수 있다"고 데니스 펠트겐 NHC 대변인이 말했다.

중심최대풍속 201㎞/h의 강한 바람을 동반한 래리는 현재 리워드제도 동쪽 1698㎞ 떨어진 해상에서 시속 24㎞의 속도로 서북서 방향으로 움직이고 있다.

래리는 다음주 초까지 3등급 이상의 초강력 허리케인 상태를 유지할 것으로 NHC는 예상했다.

비록 미 본토에 상륙하지는 않을 것으로 보이지만, 지난달 말 4등급 허리케인 아이다가 미 북동부에 물폭탄을 퍼부어 수십명을 숨지게 한 지 일주일도 안 된 시점이어서 긴장감을 키우고 있다.

최근 기후변화에 따른 지구온난화로 허리케인이 더 강력해지고, 더 많은 비를 뿌리는 추세라고 NYT는 지적했다.

