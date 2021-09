서울시, '테스트베드 서울' 사업에 95억 예산 지원…과제당 최대 4억원 지원

3년간 72개 혁신기술에 284억원 지원…실증확인서 통해 국내외 매출 511억원·투자유치 376억원 성과

인도네시아, 일본, 홍콩 등 31개국 진출



[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 기업 실증지원을 위해 올해 '테스트베드 서울' 사업에 95억원의 예산을 지원한다고 5일 밝혔다.

서울시는 중소·스타트업에 대해서는 4차 산업혁명 관련 혁신기술을 적용한 상용화 직전의 제품과 서비스에 대해 1년간 서울시 공공분야에서의 ‘현장테스트(실증)’ 기회와 과제당 최대 4억원의 사업비를 지원한다.‘테스트베드 서울’ 사업은 서울시가 인공지능, 사물인터넷, 로봇, 드론 등 4차 산업혁명 혁신기술을 가진 기업의 사업화와 판로개척을 지원하기 위해 지하철, 도로, 학교, 병원 등 시정현장을 기업을 위한 실증장소로 제공하는 사업이다.

서울시는 최종평가를 통과하고 실증을 완료한 기업에 대해서는 국내외 판로개척에 활용할 수 있도록 서울시 명의의 ‘실증확인서(레퍼런스)’를 발급한다. 혁신기술의 본격적인 사업화를 위해 지식재산권, 마케팅, 투자 컨설팅 등 맞춤형 후속지원도 제공할 계획이다.

서울시는 최근 3년간 163억원 공공구매, 346억원의 해외수출과 376억원의 투자유치 성과를 달성했다. 진출한 국가도 브라질, 인도네시아, 일본, 홍콩 등 우리기업의 혁신기술이 전 세계 31개국에 달했다. 3년간 72개의 혁신기술을 선정해 지하철, 도로 등 107개 시정 현장에 실증 기회를 제공하고 284억원의 실증 비용을 지원했다.

테스트베드 서울 실증사업은 ‘신기술접수소’를 통해 연중, 실시간 온라인으로 신청 가능하며 선정평가 진행현황도 실시간으로 확인할 수 있다.

황보연 경제정책실장은 "시민이 직접 체감할 수 있는 서울의 도시문제 해결에 기여할 수 있는 혁신기술의 지원을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

