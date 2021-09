바이낸스, 싱가포르서 영업 중지 위기

[아시아경제 조유진 기자] 싱가포르 통화청(MAS)이 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스의 영업 중지를 통보했다.

2일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 MAS는 바이낸스가 관련 법규에 따른 허가를 받지 않은 상태여서 바이낸스를 투자자 주의 명단에 올렸다면서 이같이 밝혔다.

MAS는 바이낸스가 허가 없이 싱가포르 국민을 상대로 서비스를 제공하고 있다면서 현행 지불 서비스법(PSA) 위반 혐의가 있다고 설명했다.

바이낸스는 싱가포르에서 '바이낸스 아시아 서비스'(BAS)를 통해 디지털 결제 토큰 서비스 신청서를 제출했다.

중국계 캐나다인 자오창펑이 2017년 중국에서 설립한 바이낸스는 최근 미국과 영국, 태국, 말레이시아, 일본 등 규제당국의 조사를 받고 있으며 일본과 케이맨제도, 영국 등에서는 이미 영업 제한 조치를 받았다.

BAS는 자오창펑이 최대주주이며, 싱가포르 테마섹 홀딩스 산하 버텍스 벤처 홀딩스도 BAS에 투자한 것으로 알려졌다.

