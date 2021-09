광주 주택건설현장서 크레인 넘어져…1명 병원 이송

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 3일 오후 4시 41분께 광주광역시 광산구 장덕동 한 도로에서 주택건설현장 작업 중이던 크레인 차량이 넘어지는 사고가 발생했다.

이 사고로 작업자 30대 여성이 다쳐 병원으로 이송됐다.

당시 크레인은 벽돌 이동 작업을 위해 정차돼 있었던 것으로 알려졌다.

소방당국은 정확한 사고 원인을 파악하고 있다.

