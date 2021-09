中, 이번엔 외모 규제까지…"예쁜 남자 아이돌 퇴출"

[아시아경제 김소영 기자] 중국 당국이 연예계에 대한 고강도 규제를 이어가는 가운데 남자 아이돌의 외모 등 미적 기준에 대한 강한 제재를 꺼내 들어 논란이 일고 있다.

3일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 방송규제기구인 국가광전총국이 전날 발표한 방송·연예계 관련 통지에 '냥파오 등 기형적인 미적 기준을 결연히 근절한다'는 내용이 포함됐다고 보도했다.

이번 통지는 총 8개 항목으로 구성됐는데, 3항에서 "과도한 오락화를 단호히 배격하고 중화의 우수한 전통문화를 대대적으로 키우며 정확한 미적 기준을 세우고 냥파오와 저속한 '왕훙(온라인 인플루언서)'을 단호히 배격한다"고 강조했다. 냥파오는 외양과 행동이 여성스러운 남성을 뜻한다.

그간 중국에서는 아이돌 문화가 성행하면서 냥파오가 청소년에 미칠 영향을 우려하는 등 이를 둘러싼 논란이 꾸준히 일었다. SCMP는 "중국 당국은 일명 '냥파오' 트렌드와 관련해 비판의 수위를 높여왔다"며 "냥파오는 전통적인 중국 문화 속 전형적인 남성상인 '마초'에 부합하지 않거나 화장을 하는 아이돌 가수 등을 포함한다"고 설명했다.

그러면서 "그런 인기 아이돌은 종종 '샤오시엔로우(잘생긴 젊은 남자)'라고도 불리는데, 일각에서는 이들이 전통적인 사회적 가치에 위협이 된다고 지적한다"고 덧붙였다.

이에 중국 광저우에서 성소수자의 인권을 위해 일하는 비정부기구 종사자인 아창은 "젠더에 대한 표현은 재능이나 성격, 애국심이나 사회 기여도와 관련이 없다"며 "이는 중성적이거나 좀 더 여성적인 표현을 하는 이들에 대한 차별이며 현대사회의 개별화와 퇴보하는 미적 기준 간 충돌"이라고 강하게 비판했다.

이와 함께 국가광전총국은 팬들의 과열 투표를 야기하는 아이돌 선발 오디션 프로그램과 스타의 자녀가 방송프로그램에 출연하는 것도 금지시켰다. 또 물의를 일으킨 연예인 출연 금지, 고액 출연료 금지, 연예산업에 대한 전문적 비평 강화 등도 포함됐다.

광전총국은 "불법을 저지르고 덕성을 상실한 사람도 모두 단호히 배제할 것"이라며 "방송국과 인터넷 시청 플랫폼은 프로그램 출연 배우와 게스트 선정시 정치적 소양, 도덕적 품행, 예술 수준, 사회적 평가를 기준으로 삼을 것"을 명시했다.

아울러 "정치적 입장이 부정확하고, 당과 국가로부터 마음이 떠나고 덕성을 상실한 사람, 법규를 위반하고 사회공정성의 마지노선을 넘어선 사람, 공공질서와 미풍양속을 위배하고 언행이 덕성을 잃고 규범을 상실한 사람 등은 절대 출연을 금한다"고 강조했다.

중국 국무원 개발연구센터의 장위 연구원은 SCMP에 "정부는 '무분별한 자본 확장' 단속의 일환으로 연예계와 아이돌 팬문화를 단속하고 있다"며 "정부는 연예산업을 이념 통제의 핵심으로 바라보며 부정적 영향을 용납하지 않겠다는 입장"이라고 밝혔다.

최근 중국은 사회적 물의를 일으킨 연예인들을 퇴출시키며 연에계 기강 잡기에 나섰다. 중국 배우 정솽은 탈세 혐의로 현지 세무 당국으로부터 벌금 2억9900만위안(약 539억원)을 부과받았고, 드라마 '황제의 딸', 영화 '적벽대전' 등으로 유명한 톱배우 자오웨이도 탈세 의혹 등이 제기되면서 출연했던 작품 등 흔적이 온라인에서 사라졌다.

성폭행 혐의로 체포된 그룹 엑소의 전 멤버 크리스(중국명 우이판)는 구속됐고, 올해 무협 판타지 드라마 '산허링'으로 스타덤에 오른 배우 장저한은 2018년 야스쿠니신사 앞에서 'V'자를 그리며 찍은 사진이 지난 8월 뒤늦게 퍼지며 광고가 모두 끊기는 등 사실상 퇴출됐다.

