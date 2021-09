마재윤 전남소방본부장, 안전한 추석 '대형마트 관계자' 간담회

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 3일 광양 한 대형판매시설를 찾아 안전한 추석명절을 위한 관계자 간담회를 진행했다.

마 본부장은 대형판매시설 관계자와 현장을 돌며 화재취약요인을 확인하고 철저한 소방시설 유지관리를 요청했다.

또 대형판매시설에서 화재가 발생할 경우 관계자의 초기 대응이 즉시 이뤄질 수 있도록 당부했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr