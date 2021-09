"류머티스성 관절염 치료제 '토파시티닙' 등 심장마비 위험 증가"

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 김강립)는 류마티스성 관절염 치료 등에 사용되는 ‘토파시티닙’, ‘바리시티닙’, ‘유파다시티닙’ 3개 성분 제제가 심장마비 등 중증 심장 관련 질환을 발생 위험을 증가시킬 수 있다는 내용의 ‘의약품 안전성 서한’을 배포했다고 3일 밝혔다.

토파시티닙 등 3개 성분 제제는 야뉴스키나제(JAK) 억제제로, 관절염 또는 궤양성 대장염 등 만성 염증성 질환의 치료에 사용되는 약물이며, 국내에 총 51개 품목(46개사)이 허가돼 있다.

토파시티닙은 한국화이자제약의 '젤잔즈' 등 44개 업체, 48개 품목이다. 바리시티닙은 한국릴리의 '올루미언트' 등 1개 업체, 2개 품목이며, 유파다시티닙은 한국애브비의 '린버크' 1개 업체, 1개 품목이다.

이번 안전성 서한은 미국 식품의약품청(FDA)의 서한 내용을 확인·검토한 결과 국내 의약 전문가와 소비자 등에게도 관련 안전성 정보를 제공하는 것이 필요하다고 판단해 마련됐다.

미 FDA는 지난 1일 JAK억제제 중 류마티스성 관절염 치료제로 사용되는 토파시티닙, 바리시티닙, 유파다시티닙 등 3개 성분 제제에 대해 심장마비 등 중증 심질환, 암, 혈전 및 사망 위험 증가 내용을 박스 경고에 추가할 예정임을 알리는 서한을 발표했다.

식약처는 "해당 의약품에 대한 우리나라, 유럽, 미국 등 국내외 허가현황, 사용실태, 조치현황 등을 검토하고 전문가 자문 등을 종합해 필요한 안전조치를 신속히 취할 계획"이라며 "국내 병·의원에서는 해당 성분을 환자에게 투여 시 이번 안전 정보를 반드시 확인하라"고 말했다.

