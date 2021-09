백신 점검 위해 '삼성바이오로직스' 찾은 김부겸 총리

김부겸 국무총리가 3일 오후 코로나19 백신 위탁생산 현장인 인천 송도 삼성바이오로직스를 방문했다. 모더나 백신 생산 상황을 점검하기 위해서다. 이번 김 총리의 백신 생산현장 방문은 지난달 SK바이오사이언스 이후 두 번째다. 현장 사진을 모아본다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr