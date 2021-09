전북현대 구자룡·김민혁, 완주군에 코로나19 방역성금 1000만원 전달

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북현대모터스FC 수비수인 구자룡 선수와 김민혁 선수가 코로나19 위기극복을 위한 방역성금1000만원을 완주군의 ‘1111사회소통기금’에 전달했다.

이들은 3일 박성일 완주군수를 면담하고, 성금을 전달했다.

구자룡 선수는 완주중학교 출신으로 수원 삼성 블루윙즈, 안산경찰청 프로축구단을 거친 뒤, 현재는 전북현대모터스FC 수비수로 활약하고 있다.

또한 김민혁 선수는 순천고등학교 출신으로, 일본 사간 도스을 거치고 인천 아시안게임 축구 및 EAFF동아시안컵 남자축구 국가대표를 경험한 전북현대의 주전 수비수다.

이들은 “코로나19가 지속되는 가운데 어려움을 겪고 있는 완주군민들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 코로나가 빨리 끝나서 자리를 꽉 채운 관중들을 만나고 싶은 간절한 소망의 마음을 담았다”고 말했다.

박성일 완주군수는 “전북현대모터스FC가 완주군에 있는 것은 우리군의 자랑인데 이렇게 완주군민을 생각하는 선수들의 마음도 아름답다”며, “올해 남은 경기에도 좋은 성적을 거둘 수 있도록 군민들과 함께 구자룡, 김민혁 선수는 물론 전북현대를 더욱 응원하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.

