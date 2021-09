[아시아경제 이관주 기자] 수천만원의 뇌물을 챙긴 혐의를 받는 부산경찰청 소속 간부에 대한 구속영장이 검찰에서 기각된 것으로 전해졌다.

3일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부 중대범죄수사과는 최근 장모 총경에 대해 뇌물수수 혐의로 구속영장을 신청했으나 검찰은 법원에 영장을 청구하지 않았다.

경찰은 2차례 영장을 신청했지만 검찰은 주거가 일정하고 직무 관련성을 단정하기 어렵다며 불청구한 것으로 알려졌다.

장 총경은 7년 동안 사업가로부터 7000여만원의 뇌물을 받은 혐의로 지난 6월 입건된 뒤 직위해제됐다. 그는 뇌물이 아닌 빌린 돈이라고 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 불구속 상태에서 장 총경에 대한 수사를 이어갈 방침이다.

