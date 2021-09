강진군, 상반기 신속 집행 ‘최우수’ 선정

하반기도 ‘최우수’ 목표로 총력 추진



사업별 세부 집행현황 점검을 위한 팀별 보고회 개최

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 상반기에 이어 하반기 신속 집행에도 박차를 가하기 위해 지난달 30일부터 4일간 부군수 주재로 ‘하반기 신속 집행 추진상황 보고회’를 개최했다.

3일 군에 따르면 이번 보고회는 실·과·소 팀장이 참석한 가운데 전체 사업의 집행상황을 점검하고 연말에 집행이 집중되지 않도록 월별 균형 집행을 강조했으며, 추진이 어려운 사업은 필요한 사업 예산으로 재편성하는 방안도 적극적으로 검토했다.

군은 앞으로도 매달 추진상황 점검 보고회를 개최해 집행현황을 관리하고 애로사항 및 문제점에 대해서는 해결방안을 적극 강구 할 방침이다. 더불어 선금·기성금 집행 활성화, 관급자재 선고지 등을 적극적으로 활용해 이월·불용액을 최소화할 계획이다.

특히 코로나19로 침체한 지역경제 활성화를 위해 중앙부처에서 상반기부터 지속해서 신속 집행을 강조하고 있으며, 이에 발맞춰 강진군도 신속하게 예산을 적재적소에 투입하며 신속 집행을 위해 다방면으로 노력하고 있다.

이상심 부군수는 “투자사업에 대해서는 더욱 관심을 두고 관리해서 올해 사업을 잘 마무리 할 수 있도록 노력하고, 하반기 신속 집행도 유종의 미를 거둘 수 있길 바란다”고 말했다.

한편 강진군은 행정안전부 주관으로 전국 243개 지방자치단체를 평가하는 ‘상반기 신속 집행 평가’에서 지난 2019년도부터 3년 연속 군 단위 ‘최우수 기관’으로 선정된 바 있다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr