통계청 소비자물가동향에 따르면 108.29(2015년=100)으로 1년 전보다 2.6% 상승했다. 물가 상승률은 고기·계란 등 농축수산물과 석유류 등의 상승세가 이어지며 두 달 연속 연중 최고치를 찍었다. 서울 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. /문호남 기자 munonam@

