◆이방인의 아이= 전운이 감돌던 1913년, 조지는 여러모로 빼어난 친구 세실을 전원 저택으로 초대한다. 여동생 다프네를 비롯한 마을 사람들은 세실의 매력에 푹 빠진다. 그러나 하나같이 배반당하고 삶이 송두리째 바뀌는데…. 중층의 얼개를 이루는 등장인물들의 삶과 고뇌를 절묘하게 조형한다. 인간의 비밀스럽고 모순적이며 불가해한 욕망과 심리를 예리한 필치로 그려낸다.(앨런 홀링허스트 지음/정윤희 옮김/민음사)

