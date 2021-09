서울시, 시민 1350명과 함께 '평화·통일 사회적 대화' 개최

4일부터 내달 10일까지, DDP 화상스튜디오 ‘서울-온’서 비대면 진행

대북 인도적 지원·북한이탈주민 사회통합 위한 역할 등 토론

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 일반시민, 청년, 교사 등 1350명이 참여하는 ‘시민이 만들어가는 평화·통일 사회적 대화(이하 ‘사회적 대화’)’를 4일부터 내달 10일까지 6회에 걸쳐 동대문디자인플라자(DDP) 화상회의 전용 스튜디오 ‘서울-온’에서 개최한다고 3일 밝혔다.

내달 10일부터 개최되는 청년 토론회에는 처음으로 한국인 청년(75명)과 더불어 국내에 거주하는 외국인 청년(175명)도 함께 참여해 세계와 한반도가 평화롭게 공존하는 방법에 대해 토론한다.

시민 토론회는 사전주제 발제, 1세션 토론, 2세션 토론 순서로 진행된다. 토론 의제는 남북관계 전문가 등으로 구성된 의제선정위원회의 심도 있는 논의를 통해 ‘코로나19 등 방역·재난 대응에 관한 대북 인도적 지원’ 및 ‘북한이탈주민의 사회통합 방안’으로 선정했다.

청년 토론회는 청년이 직접 참여하는 형태로 별도 소위원회를 구성해 세계 청년이 함께 이야기할 수 있는 한반도 평화에 관한 의제를 발굴하고 교사 토론회는 서울시교육청 등 교육 관계자들이 참여해 선정한 통일 교육과 관련한 의제에 대해 각각 토론하게 된다.

서울시는 이번 사회적 대화의 모든 과정과 토론내용 등 모든 기록을 취합해 백서를 만들어 시민과 공유하고, 참여단의 의견들을 분석하여 향후 서울시 남북교류협력정책에 반영한다는 계획이다.

서영관 남북협력추진단장은 “현재 우리 사회에 북한을 바라보는 다양한 시선이 존재한다”며 “평소 견해가 다른 시민들이 함께 대화함으로써 소모적 갈등이 아닌 건설적 토론으로 나아가기 바란다”고 말했다.이어 “올해 개최되는 사회적 대화가 한반도 평화와 남북관계 문제의 국제적인 인지도와 관심도를 제고하는 기회가 되길 기대한다”고 덧붙였다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr