부산 비대면 추석쇼핑 이벤트 펼쳐 … 동백몰 ‘해피추석’으로 소상공인·소비 활성화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 추석을 맞아 비대면 소비 활성화 이벤트를 마련했다.

부산시는 오는 22일까지 온라인 지역상품몰인 ‘동백몰’에서 다양한 이벤트를 한다고 3일 밝혔다.

동백몰은 부산 지역화폐 동백전 사용이 가능한 온라인 장터로 동백전의 온라인 사용처를 확장해 부산지역 소상공인의 비대면 판로를 확대하기 위해 조성됐다.

부산시는 추석을 맞아 소상공인 매출 증대를 위한 ▲쿠폰 발급과 ▲지역사회와 따뜻함을 나누는 기부 이벤트 ▲특가상품 기획전 등을 추진한다.

첫 구매와 쇼핑지원 5% 할인(최대 1만원) 쿠폰을 제공한다.

할인은 최대 2만원까지 가능하며 쿠폰 발급은 선착순으로 이뤄진다.

추석을 맞아 국내산 농축산물을 할인하는 20% 할인(최대 2만원) 쿠폰도 제공해 제품 소비를 권장할 계획이다.

부산지역 아동복지시설 기부 이벤트도 마련된다. 이벤트 페이지에서 아이에게 건네는 덕담을 적으면 동백몰 운영사가 부산지역 아동복지시설에 자활기업 생산 견과류 세트를 선물로 대신 기부하는 방식이다.

또 명절 선물을 위한 특가상품 기획전을 통해 1~2만원·3~5만원·6~9만원·10만원 등 다양한 가격대와 종류별(농축수산물, 건강식품 등) 선물세트를 특가로 판매할 예정이다.

박형준 부산시장은 “동백몰에서 진행하는 이번 이벤트가 소상공인의 비대면 판로를 확대하고, 온라인 소비를 활성화하는 데 기여해 모쪼록 대목을 맞은 지역 소상공인들에게 힘이 되길 바란다”라며 “동백몰은 1만8000여개의 다양한 상품이 판매되고 있고, 간편하고 빠르게 구매가 가능하다”며 많은 시민의 이용을 기대했다.

동백몰은 매주 수요일마다 20여개 상품을 인터넷 최저가 또는 단독 특가로 판매하는 전용 채널 ‘특가온(ON)’을 운영하는 등 다양한 이벤트를 진행해오고 있다.

