LG전자, 찰리 푸스와 함께한 'Life’s Good 캠페인' 최종 음원 공개

자사 글로벌 유튜브 채널에 올려

미래 위한 긍정적 자세와 MZ세대에게 보내는 응원 메시지 담아

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 139,500 2021.09.03 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나"집에서도 캠핑장에서도"…LG전자, 시네빔 프로젝터 신제품 출시 close 가 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 소통하기 위해 시도했던 '2021 Life’s Good 캠페인'의 뮤직 프로젝트 최종 음원을 3일 자사 글로벌 유튜브 채널에 공개했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 139,500 2021.09.03 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나"집에서도 캠핑장에서도"…LG전자, 시네빔 프로젝터 신제품 출시 close 가 지난 5월 시작한 Life’s Good 뮤직 프로젝트는 빌보드 싱글 차트에서 12주간 1위에 오른 미국 출신의 세계적인 싱어송라이터 찰리 푸스가 이끌었다.

뮤직 프로젝트에는 36개국에서 1000여명이 참여했다. 관련 게시물은 유튜브, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 조회수가 7000만회에 달할 정도로 큰 호응을 얻었다.

찰리 푸스는 캠페인 참여자 가운데 한국인인 김다니 씨를 포함해 4명의 뮤지션을 선발했고, 이들과 함께 밝고 활기찬 음원을 완성했다.

가사에는 "다시 일어나 다시 시도해봐. 뜻대로 되지 않을 때 Life’s Good을 기억해" "널 힘들게 만든 수많은 것들은 이미 다 지나간 일이야" 등 미래를 위한 긍정적인 자세와 MZ세대에게 보내는 응원의 메시지가 담겨 있다.

캠페인 참가자인 샤데이 휘티어는 "프로젝트에 참여하면서 뭐든지 꾸준히 하면 이룰 수 있다는 걸 알게 됐다"며 "다른 사람들도 이 곡을 들으며 같은 느낌을 받았으면 좋겠다"고 소감을 전했다.

찰리 푸스는 "4명의 예술가들과 협업하며 놀라운 경험을 했고 그들의 재능에 깊은 감명을 받았다"며 "최선을 다해 만든 이 노래를 모두가 들으며 힘을 얻기를 바란다"고 말했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 139,500 2021.09.03 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나"집에서도 캠핑장에서도"…LG전자, 시네빔 프로젝터 신제품 출시 close 는 올해 연말까지 뉴욕 타임스스퀘어와 런던 피카딜리광장에 있는 회사 전광판에 Life’s Good 뮤직비디오를 상영할 예정이다.

같은 시기에 시작한 'Life’s Good 무비 프로젝트'에는 33개국에서 530여명의 크리에이터가 참여해 옴니버스 방식의 20분 분량 영화를 완성했다. 이는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 139,500 2021.09.03 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나"집에서도 캠핑장에서도"…LG전자, 시네빔 프로젝터 신제품 출시 close 공식 SNS 채널에서 누구나 볼 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr